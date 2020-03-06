HDP Mardin İl Başkanı tutuklandı
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Şubat’ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
HDP İl Başkanı Ağaoğlu ile 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Dehşete düşüren görüntüler! Kocasını böyle kurtardı!
- Antalya'da trafo patladı: 1 ölü, 1 yaralı
- Taksicinin yalanı kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!
- Erdoğan'dan yurttaşlara koronavirüs uyarısı
- Önce esnafı, ardından karısını ve kızını vurdu!
- Yer: Antalya... Asabi fare kediye böyle saldırdı!
- Adalet Bakanı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Yer: Antalya... Genç adamı defalarca böyle tokatladı
- La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı
- Tunceli'de böyle görüntüledi! Uyarılarda bulundu