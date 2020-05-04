HDP'den Ahmet Şık istifasına ilişkin açıklama
HDP, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın istifasına ilişkin bir açıklama yayınladı
HDP Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstifa kararı kendi takdiridir." dendi.
HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."
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