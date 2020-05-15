HDP’li 3 belediyeye kayyım atandı!
Yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı. HDP'li Siirt, Kurtalan ve Baykan belediyelerine sabah saatlerinde kayyım atandı.
İçişleri Bakanlığı, HDP’li Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile aynı partiden Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül’ü görevden alarak, yerlerine kayyım atadı.
HDP'Lİ IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından evlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
31 MART 2019 SEÇİMİ
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı.
Baykan Belediye Başkanlığı seçimini ise HDP’li Remzi Sarsılmaz yüzde 27,74 oy ile kazanmıştı.
Kurtalan’da ise HDP’nin Adayı Baran Akgül, en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atarak yüzde 50,08 ile seçimi kazanmıştı.
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