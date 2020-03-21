HDP'li Gergerlioğlu Sağlık Bakanı'na KHK'lı doktorları hatırlattı

21 Mart 2020 Cumartesi, 17:50

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü aktardı. KHK’lı doktorları gündeme getirdiğini aktaran Gergerlioğlu, “Fahrettin Koca ile görüştüm. Corona konusunda aşı üretebilecek KHK’lı Doç. Mustafa Ulaşlı'nın, atıl durumda olan binlerce KHK’lı, güvenlik soruşturması için aylardır bekleyen sağlık emekçisinin hizmet vermesi gerektiğini hatırlattım. Ulaşlı’yla görüşülecek, diğer konuların da farkında” açıklamasını yaptı.