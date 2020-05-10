10 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ koronavirüs sürecinde voleybol camiası olarak iyi bir sınav verdiklerini belirtirken tüm paydaşlara “birlik çağrısında” bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Üstündağ, “Görev süremiz boyunca voleybol konusunda herkesin yanında olacağız. Ne mutlu ki bize hepimiz aynı takımdayız” dedi.

- Bugüne kadar voleybolda oyunculardan, teknik kadrodan, yöneticilerden, hakemlerden koronavirüse yakalanan olduğu konusunda federasyonunuza yansıyan bir bilgi var mı?

Federasyon olarak koronavirüs sürecini çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde görülmeye başladığı andan itibaren de federasyon olarak önlemlerimizi almıştık. Tüm salonlarımızda yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Antalya, Bursa ve İzmir’de bulunan tesislerimizdeki tüm personellerimiz çalışmalarını evlerinden sürdürmektedir. Voleybol camiası olarak şu ana kadar bize ulaşan ciddi bir koronavirüs vakası olmadı, inşallah da olmaz.

‘DEĞERLENDİRME YAPILIYOR’

- Liglerin yeniden başlaması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Sporumuzun en önemli paydaşı olan kulüplerimizle sürekli istişare halindeyiz. Onların görüş ve taleplerini de hassasiyetle dikkate alıyoruz. Federasyon olarak sağlıklı bir sürece geçildiği zaman, uygulamaya koymak üzere tüm olasılıkları değerlendirmekteyiz.

‘SAĞLIKLI ŞARTLARLA DEVAM’

- Ertelenen faaliyetler yeni sezon öncesi, yani eylül ayında oynatılabilir mi?

TVF olarak hedefimiz, profesyonel liglerimizin ve diğer faaliyetlerimizin en kısa zamanda yeniden başlamasıdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için insan sağlığını tehdit eden şartların ortadan kalkması gerekmektedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç ile ilgili federasyon olarak en çok önem verdiğimiz husus, tüm paydaşlarımızın sağlıklı şartlar içerisinde müsabakalarına devamını gözetmektir.

‘KULÜPLERLE İLETİŞİMDEYİZ’

- Kulüplerle fikir alışverişinde bulunuyor musunuz?

Tüm kulüplerimizle iletişim halindeyiz. Aceleci davranmayarak birlikte hareket etmek istiyoruz. Devam eden bir süreç var. Bu süreçte kulüplerimiz, kendi takımlarında forma giyen yabancı oyuncularının birçoğunu ülkelerine gönderdi. Voleybol faaliyetlerimizin en kısa zamanda yeniden başlaması en büyük arzumuzdur ancak bunun gerçekleşebilmesi için insan sağlığını tehdit eden şartların ortadan kalkması gerekmektedir.

- Krizin voleybola ekonomik yansımaları neler olacak?

Tüm paydaşlarıyla birlikte çok güçlü bir federasyonuz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bundan dolayı da gururlu ve mutluyuz. Görev süremiz boyunca da voleybol konusunda herkesin yanında olacağız. Ne mutlu ki bize “Hepimiz aynı takımdayız.”

LİGLER NE OLACAK?

- Ligler tescil edilirse 1. liglerden kaç takım yükselecek?

AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde normal sezonu ve 2. ligde de final karşılaşmalarını tamamlamıştık. Sadece hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyonların belli olacağı AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Etabı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-Off Etabı ve TVF 1. Lig final karşılaşmalarımızı oynatamadık. 1. Lig Yarı Final Etabı’ndan hem kadınlarda hem de erkeklerde final etaplarına kalan 4’er takımımız belli oldu. Buradaki 4 takımdan 2’si önümüzdeki yıl Vestel Venüs Sultanlar ve AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükseliyor. Alternatif planlar üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020-21 sezonuna istinaden final etabındaki 4 takımı üst lige alıp ligi 16 takımla oynatabiliriz.