Heybeliada’da plaja beton

25 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Doğal sit alanı olan Heybeliada’da Asaf Plajı’na beton dökülerek denizin doldurulduğu ortaya çıktı. Plaja yakın ağaçlı mesire alanında da yapılaşma olduğu kaydedildi.

Ada sakinlerinden avukat Mustafa Lütfi Kıyıcı, Asaf Plajı’na beton dökülmesi için Aslan Turizm’e ruhsatı kimler ve neden verdiğini öğrenmek istediklerini ifade etti.

Denize beton dökmenin dışında, plajın yukarı kısmındaki ağaçlı mesire alanda da yapılaşma olduğunu kaydeden Kıyıcı, “12 Nisan 2019’da Kanlıca Orman Müdürlüğü’nün 29 yıllığına işletme hakkı verilen 4.7 hektarlık mesire alanına, kıyılar ve plaj dahil midir?

Adalar Orman İşletme Şefliği ve Kaymakamlık mesire alanındaki kaçak yapılaşmaya neden göz yummaktadır” diye sordu. Kıyıcı, Kültür ve Tabiat Kurulları’nın onayı olmadan bu yere plaj ruhsatı verilmemesi gerektiğini de belirtti.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de, “17 Nisan’da haberimiz oldu. Aynı gün bizzat gittim. Belediyeden izin almadan yapılan kaçak işleme müdahale ettik ve tutanak tuttuk. Durdurduk. Şu an yaptıklarını bozuyorlar. Düzeltecekler” dedi.

ŞİRKET: HATA OLDU

İddialarla ilgili şirket sahibi Emir Uzun, hata yaptıklarını kabul ettiklerini belirterek “Orman Bakanlığı’nın izni ve ruhsatı ile tadilat yapmaya başladık. Orada mevcut bir rıhtım vardı. Müşterilerimiz için sorun yaratacak yerlerin düzeltilmesi için beton dökecektik. Tek hatamız mikserleri getirip beton dökmemiz oldu. Belediyeye, ‘Kendi yaptığımızı kendimiz yıkacağız’ diye dilekçe verdik. Sorunu gidereceğiz” dedi.