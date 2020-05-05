Hiç duyulmayan Beatles şarkısı açık artırmada

İngiliz grup The Beatles’ın dağılmasından sonra grup üyeleri Paul McCartney ve Ringo Starr’ın birlikte kaydettiği ancak bugüne kadar yayımlanmayan şarkıların kayıtları açık artırmaya çıkarılıyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

McCartney ve Starr, 1992’de “Time Takes Time” albümünün demosunu kaydetti ancak yayımlamadı. Bu albümden “Angel In Disguise” adlı şarkının iki versiyonunun yer aldığı kaset bir müzayedede satılacak. Kasedin 20 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.


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