Hiç duyulmayan Beatles şarkısı açık artırmada

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

McCartney ve Starr, 1992’de “Time Takes Time” albümünün demosunu kaydetti ancak yayımlamadı. Bu albümden “Angel In Disguise” adlı şarkının iki versiyonunun yer aldığı kaset bir müzayedede satılacak. Kasedin 20 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.