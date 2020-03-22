Hırvatistan'dan 5.3 büyüklüğünde deprem

22 Mart 2020 Pazar, 08:58

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Ancak depremin büyüklüğü hakkında yaplan son bilgilendirmede revize yapıldı.

Depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşıldı. ABD Deprem Enstitüsü'nün verilerine göre ise deprem 5,4 büyüklüğünde ve yerin 9 km derinliğinde meydana geldi.

Deprem Slovenya ve Macaristan'dan da hissedildi.