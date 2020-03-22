Hırvatistan'dan 5.3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Daha sonra bu veri revize edili ve Zagreb'in kuzeyindeki depremin 5.3 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Ancak depremin büyüklüğü hakkında yaplan son bilgilendirmede revize yapıldı.
Depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu bilgisi paylaşıldı. ABD Deprem Enstitüsü'nün verilerine göre ise deprem 5,4 büyüklüğünde ve yerin 9 km derinliğinde meydana geldi.
Deprem Slovenya ve Macaristan'dan da hissedildi.
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