Hollanda’da koronavirüsün bilançosu artıyor
Hollanda'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye yükseldi. Virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 14 Türk yaşamını yitirdi.
Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye çıktı. Virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 14 Türk yaşamını yitirdi.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 olan vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye yükseldi. RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 454, şimdiye kadar ise 2 bin 954 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Yaşamını yitirenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80-84 yaş aralığında olduğu aktarıldı.
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