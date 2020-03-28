Hollanda’da koronavirüsün bilançosu artıyor

28 Mart 2020 Cumartesi, 18:43

Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye çıktı. Virüsün ülkede görüldüğü 27 Şubat'tan bu yana 14 Türk yaşamını yitirdi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, ülkede salgında dün 546 olan ölü sayısı 639'a, 8 bin 603 olan vaka sayısı da 1159 artışla 9 bin 762’ye yükseldi. RIVM'den yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 454, şimdiye kadar ise 2 bin 954 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.





Yaşamını yitirenlerin 50 ila 95 artı yaş arasında, çoğunun ise 80-84 yaş aralığında olduğu aktarıldı.