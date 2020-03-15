Hollanda'da okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi
Hollanda İlköğretim ve Medya Bakanı Arie Slobs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okulların pazartesiden itibaren 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini açıkladı.
Slobs, düzenlediği basın toplantısında, okulların 6 Nisan'a kadar tatil edildiğini ve çocuk bakım merkezlerinin de kapalı kalacağını duyurdu.
MARKETLERDE "YAĞMALAMAYI DURDURMA" TAVSİYESİ
Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins da okulların tatil edilmesinin yanı sıra yerel saatle 18.00'den itibaren spor kulüpleri, kafe ve restoranların da kapatılacağını kaydetti.
Halka "marketlerde yağmalamayı durdurma" tavsiyesinde bulunan Bruins, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 20’YE ÇIKTI
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 176 kişi artarak 1135'e, ölü sayısının ise 12’den 20’ye yükseldiğini duyurdu.
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