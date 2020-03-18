Hollywood’a koronavirüs darbesi

18 Mart 2020 Çarşamba, 12:06

Koronavirüs tehdidi en çok da kültür sanat ortamlarını vurmuşa benziyor. İnsanlar hastalık bulaşma riskine karşı haklı olarak kalabalık yerlerden uzak durmak istediği için sinema salonları boşaldı ve hatta birçok yerde kapandı. Büyük stüdyolar iddialı filmlerini vizyona sokmama kararı aldı. En son 1 Mayıs’ta gösterime girmesi planlanan “Black Widow”un da ertelendiği duyuruldu. Uzmanlar bu durumun gişe hasılatına ciddi bir darbe vuracağını öngörüyor.





"Black Widow" da vizyonu ertelenen filmler arasına girdi





Hollywood’dan gelen haberler sadece geçen hafta sonu toplam hasılatta %45’lik bir düşüşün meydana geldiği yolunda. Geçen hafta ABD’de toplam gişe hasılatının 55.3 milyon dolar civarında olduğu açıklandı, ki bu miktar 11 Eylül saldırılarını izleyen hafta sonunda toplanan gişe hasılatının bile altında. En son bu kadar düşük bir hasılat 1998 yılında Cadılar Bayramı’na denk gelen haftasonunda görülmüştü. The Wrap’de yayınlanan analize göre “A Quite Place 2” ve “Mulan” gibi gişe getirisi yüksek olabilecek filmlerin de ertelenişiyle muhtemel hasılat daha da dibe vuracak; tabii salonlar ayakta kalabilecekler mi, orası da meçhul.

Kimileri de henüz hiçbir şeyi öngörmediklerini, durumun daha da kötüye gidip gitmeyeceğinin belli olmadığını ileri sürüyor. Analist Jeff Bock’ın söylediği gibi: Saat başı durum değişirken nasıl bir öngörü yapılabilir ki?”

BÜYÜK SALON ZİNCİRLERİ KAPANIYOR

Pazar gecesi New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti tüm bar, gece kulübü ve sinema salonlarının mart ayı sonuna kadar kapatılması yönünde bir karar yayınladılar. Lokantalar ise sadece evlere servis için açık kalacak. Ardından Trump yönetimi Beyaz Saray’da bir basın açıklaması yaparak insanların 10 kişiden fazla toplaşmamaları yönünde bir tavsiye sundular ve bunu da büyük sinema zincirlerinden Cineworld’ün 543 salonunun tümünü kapattığı açıklaması izledi.

Kapanma emri almayan sinema salonları ise izleyici sayısında büyük bir kayıp yaşadı. AMC Theaters, Hastalık Kontrol Merkezi’nin salgına karşı alınması gereken önlemleri uyarınca, her seans için sadece 50 bilet satacağını açıklarken, Cineworld’ün ‘kapatıyoruz’ açıklamasının ardından birçok başka salon zincirinin de kapatma kararı alması bekleniyor.

Eğer sağlık uzmanlarının beklentileri doğru çıkacak olursa son 20 yıldır ilk kez toplam gişe hasılatının 8 milyar doların altına düşmesi bekleniyor. Satılacak toplam bilet sayısının ise 1 milyarın altına düşmesi söz konusu. Bu miktar en son 1976 yılında satılan bilet miktarına eşit olacak. yani 2020 Hollywood açısından da bir hayli kötü görünüyor.