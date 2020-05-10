Huawei 5G araç ekosistemi hazırlıklarına başladı

10 Mayıs 2020 Pazar, 13:16

Çinli teknoloji devi Huawei, 5G teknolojileri geliştirme konusunda en iyi şirketlerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden 18 araç şirketiyle “5G araba ekosistemi” kurulması konusunda anlaşıldığını duyurdu. Anlaşmanın amacı ise otomotiv endüstrisinde 5G teknolojisinin ticarileştirilmesinin hızlandırılması.



5G TEKNOLOJİSİ VE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Huawei ile 5G araba ekosistemi konusunda anlaşma imzalayan şirketler şöyle;

FAW Group (FAW Hongqi, FAW Pentium, FAW Liberation)

Changan Automobile

Dongfeng Group (Donfeng Passenger Car, Dongfeng Xiaoang)

SAIC Group (SAIC Passenger Vehicle, SAIC-GM-Wuling)

GAC Group (GAC New Energy)

BAIC Group (BAIC New Energy)

BYD

Great Wall Motor

Chery Holdings

JAC, Yutong (Otobüs)

Celis

Nanjing Iveco

Jinkang Seris

T3 Travel

Huawei’ye göre 5G araçlar, oldukça stratejik bir noktaya geldiler ve otomotiv endüstrisinin gelişimindeki değişim için kritik bir noktada bulunuyorlar. 5G teknolojisinin yüksek hızı, düşük gecikmesi ve yüksek güvenilebilirliği; akıllı ağ bağlantısı, akıllı taşıma ve otonom sürüş gibi senaryolar için yeni bir alan açacak. Tüketicilerin alabileceği yeni sürüş ve eğlence deneyiminin yanında insanların, arabaların ve evlerin deneyimleri 5G araçların gelecekteki yeniliklerinin kilit noktası olacak.

5G ENDÜSTRİSİNİN LİDERİ HUAWEI

Nisan 2019 tarihinde dünyanın ilk 5G araç modülü MH5000’in çıkışından sonra Huawei, 5G araçları desteklemek için ortaklarına ve birçok araç şirketine 5G araç terminali T-Box platformunu ve diğer ürünlerini temin etti.

Dahası, Huawei’nin bu şirketlerle uzun vadeli iş birliği, 5G teknolojisinde oldukça önemli gelişmelerin yaşanmasını da sağlayacak. 5G otomotiv ekosistemi, birçok araç şirketi ve ortakların katılması için de imkân sağlayacak. Birçok şirket, 5G otomotiv endüstrisi ve ekolojisinin büyümesi ve zenginliği için birlikte çalışmaya hazır durumda.

Kaynak: webtekno.com