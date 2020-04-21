Huawei P40 Pro 11 bin 999 TL'ye Türkiye'de satışa çıktı

21 Nisan 2020 Salı, 16:08

Gümüş, siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip Huawei P40 Pro ve Huawei P40 ile siyah, pembe ve yeşil renk seçeneklerine sahip Huawei P40 lite telefonlar, P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499TL ve P40 lite için 3 bin 199TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor.

P40 serisi, tüketiciye yönelik fırsatlar ile Huawei Online Mağaza’da satışa çıktı. P40 Pro ve P40 satın alan tüketiciler, 1 TL farkla Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık; P40 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla Huawei FreeLace kablosuz kulaklık sahibi oluyorlar.

Huawei P40 Serisi, yenilikçi, estetik, erişilebilir görsel donanım üzerine inşa edildi. Tasarım ve teknolojinin en gelişmiş haliyle birlikte, güçlü yonga setleriyle güçlendirilen Huawei P40 Serisi, tüketicilerin yaratıcı fotoğraflar çekmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

DxOMark ölçümlerine göre dünyanın önde gelen fotoğraf kamerası seçilen Huawei P40 Pro, koşullar ne olursa olsun profesyonel kalitede portre veya manzara fotoğrafları yakalayabiliyor. Huawei P40 Pro’da kullanılan en yeni Kirin 990 5G işlemciyle güç ve hız artık tek bir telefonda toplanıyor.

P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları kullanılabiliyor. Cihazın 1/1.28 inç’lik sensörü düşük ışıklı ortamlarda çekim performansını önemli ölçüde artıran 50 Megapiksellik kamera donanımına sahip. Geliştirilmiş Leica Quad kamerası, 50x değerinde hem dijital hem de optik SuperSensing Zoom özelliklerini desteklemek için, daha güçlü bir SuperSensing Cine Kamera ve 3D derinlik algılama kamerasına sahip. Cihaz 5x optik yakınlaştırma özelliğiyle netliğini koruyan olağanüstü görseller elde etmenizi sağlıyor.