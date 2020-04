Hükümete ‘3600 ek gösterge’ çağrısı

27 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs 2018’de partisinin seçim beyannamesini açıklarken polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için ek göstergeyi 3600’e çıkaracaklarını söyledi.

Erdoğan böylece buradaki adaletsizliğin giderilmiş olacağını belirtti. Bu sürede birçok yasa çıkarılmasına karşın 3600 konusunda adım atılmadı.

Türkiye Kamu-Sen salgınla birlikte konuyu yeniden gündeme getirdi. “Düzenlemenin kamu çalışanlarını motive edeceğine” dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaadi. AKP tarafından uzun süre kamuoyuna “ek gösterge müjdesi” olarak sunuldu. Sonrasında da çeşitli kereler 3600 düzenlemesinin yapılacağı belirtildi. Bakanların da bu yönde açıklamaları oldu. Ancak aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürede bir adım atılmadı. Oysa 3600 ek gösterge çıkarılmış olsaydı kapsam içerisinde olacak kamu personelinin emekli aylıkları yaklaşık 500-600 lira artacaktı. En büyük artış ise emekli ikramiyelerinde gerçekleşecekti.

17 BİN TL ARTACAKTI

İkramiyeler ortalama 17 bin lira artacaktı. İlk açıklamanın ardından birçok kamu personeli ikramiyeden yararlanmak için emekliliklerini bile erteledi.

Memur sendikaları ise 3600 ek göstergenin sadece sayılan 4 meslek grubu için değil. bütün kamu çalışanlarını kapsamasını istiyor.

Bu taleplerini de daha önceki görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettiler. Koronavirüs salgını ile birlikte sendikalar 3600 ek göstergeyi yeniden gündeme getirdi.

Düzenlemenin bir an önce yaşama geçirilmesini istedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde 3600 ek göstergenin yaşama geçirilmesini isterken, “PTT, belediye, ulaşım, tapu, karayollarında her kurumda canla başla görev yapan kamu çalışanları var. Hepsini motive edecek 3600 ek gösterge adımını bir an önce atalım” dedi.