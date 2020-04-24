Hükümetin izin çarpıtması
Hükümet salgınla mücadele gerekçesiyle önlemler paketini yasalaştırdı. Bu paketle birlikte işverene işçiyi 3 ay süreyle (Cumhurbaşkanı tarafından bu süre 6 aya kadar uzatılabilecek) ücretsiz izne çıkarma yetkisi verildi.
Yasadaki ifade aynen şöyle: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.”
Üstelik bu maddeye göre ücretsiz izne çıkarılan işçi, bu gerekçeyle haklı fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı da alamayacak.
Yasadaki ifade bu iken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücret desteğinin başladığını önceki gün, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için nakdi ücret desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı” diyerek duyurdu.
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