Hükümetin izin çarpıtması

24 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Yasadaki ifade aynen şöyle: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir.”

Üstelik bu maddeye göre ücretsiz izne çıkarılan işçi, bu gerekçeyle haklı fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı da alamayacak.

Yasadaki ifade bu iken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ücret desteğinin başladığını önceki gün, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için nakdi ücret desteği uygulamasının başvuruları bugün başladı” diyerek duyurdu.