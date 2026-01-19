Önce sahadan çekildi sonra kupayı aldı... Tarihi finalde şampiyon Senegal!

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Fas karşı karşıya geldi.

Fas’ta Fenerbahçe’den Youssef En-Nesyri, Senegal’de ise Galatasaray’dan Ismail Jakobs ile Samsunspor forması giyen Cherif Ndiaye karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Fas'ta En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu.

90+3. dakikada Nicolas Jackson, yerini Cherif Ndiaye'ye bıraktı.

SENEGAL SAHADAN ÇEKİLDİ

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Fas lehine verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekilme kararı aldı. Batı Afrika ülkesi, dakikalar sonra sahaya geri döndü.

Brahim Diaz, 90+24. dakikada penaltıyı kaçırdı ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.

Uzatmalara hızlı başlayan Senegal, 94. dakikada Gueye ile öne geçti.

106. dakikada Ismail Jakobs, El Hadji Diouf'un yerine oyuna girdi.

Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve Pape Thiaw'ın öğrencileri, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

SENEGAL'İN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğu ulaşan Senegal, düzenlenen son dört Afrika Uluslar Kupası'nın üçünde final oynadı.

Turnuvanın 2002 ve 2019 edisyonlarını ikinci sırada tamamlayan Batı Afrika ülkesi, 2021 yılındaki şampiyonluğunun ardından bir kez daha mutlu sona ulaştı.

FAS, 50 YILLIK ÖZLEMİ EVİNDE DİNDİREMEDİ

Finale kadar namağlup ilerleyen Fas, evinde düzenlenen turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Son olarak 1976'da kupayı müzesine götüren Atlas'ın Aslanları, 2004 yılının ardından bir kez daha Afrika Uluslar Kupası'nı ikinci bitirdi.

ÖDÜL 10 MİLYON DOLAR

Turnuvada şampiyonluğa ulaşan Senegal, 10 milyon dolar ödülün sahibi oldu.

İkinci olan Fas 4 milyon dolar ödül alırken, yarı finale yükselen Nijerya ve Mısır 2,5'er milyon dolar ödül kazandı.

TURNUVANIN GOL KRALI BRAHİM DİAZ

Real Madrid'in Faslı sağ kanat oyuncusu Brahim Diaz, attığı beş golle turnuvanın gol kralı oldu. Diaz, final maçının 90+24. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ve Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah ise dört golle ikinci sırada yerini aldı.