Suriye'de 'tam entegrasyonlu' anlaşma: Mazlum Abdi'den ilk açıklama

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Colani "Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi. Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

SDG lideri Mazlum Abdi, söz konusu anlaşmaya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

"BU UZUN SÜRELİ BİR MÜCADELE OLACAK"

Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, gönderdiği videolu mesajda “Bu savaşta çok şehit verdik. Direnen halkımızı selamlıyoruz” ifadelerini kullandı ve "Bu savaşa mecbur bırakıldık. Anlaşmaya varmak istiyorduk. Ancak saldırılarla yüz yüze kaldık” dedi.

Yarınki görüşmede 'kazanımlarını' korumak için çalışacaklarını ifade eden Abdi, “Yarın Şam’dan döndükten sonra daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bu uzun süreli bir mücadele olacak” diye konuştu.