Hurdacıya kesilen 5 bin 606 liralık ceza, iptal edildi
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlalden bir hurdacıya kesilen 5 bin 606 liralık ceza, iptal edildi.
Alınan bilgiye göre, güney çevre yolunda uygulama yapan polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geri dönüşüm malzemelerinin ilgili fabrikanın resmi çalışanları haricinde toplanmasının yasaklanmasına rağmen bir kişinin sepetli motorla hurda taşıdığını belirledi.
Aracı durduran ekipler, sürücü A.K'ya yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 lira idari para cezası ile Hıfzıssıhha Kanunu'nu hükmünce koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan 3 bin 150 lira para cezası kesti.
Olayın ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatiyla hurdacıya verilen ceza iptal edildi.
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