İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Koronavirüse karşı 35 ambulans hazırlandı

20 Mart 2020 Cuma, 12:33

İBB olarak koronavirüsle ilgili aldığımız yeni tedbirlerimizi İstanbullularla paylaşıyoruz. https://t.co/XRGwzjxoON — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2020

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

* Ulaşım seferlerimizde bir miktar kısıtlama yapıyoruz."

* Bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarımızı korumaya öncelemeye devam edeceğiz. Bütün doktor ve hemşerilerimize minnet duygularımı iletmek istiyorum. Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli olarak yeni adımlar atacağız. Neye ihtiyaç duyuluyorsa yanlarında olacağımızı, ulaşımı bedava hale getirmiştik, onun dışında da yeni adımlar atacağımızı İstanbullu hemşerilerimle paylaşmak istiyorum.

* İBB'nin de 35 adet ambulansı bu süreçte Koronavirüs'e karşı hazırlandı. Şüpheli ya da hasta taşıma işlemlerine son derece güvenli 35 ambulansımız vatandaşlarımızın emrinde olacak. "

* Pazar sahaları tertemiz hale getirilecek, aralıklı tahtalar şeklinde pazarlar kurulacak."

* Sakın umudunuzu yitirmeyin. Bol bol kitap okuyun. Aileler çocuklarıyla eğitici oyunlar oynasınlar. "

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