İBB koronovirüs nedeniyle kütüphaneleri kapattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.

DHA
12 Mart 2020 Perşembe, 23:37

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.


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