İBB koronovirüs nedeniyle kütüphaneleri kapattı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 21 kütüphane koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.
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