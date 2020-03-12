İBB koronovirüs nedeniyle kütüphaneleri kapattı!

12 Mart 2020 Perşembe, 23:37

Konuyla ilgili açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat koronavirüs tedbirleri kapsamında Atatürk Kitaplığı da dahil İBB'ye ait tüm kütüphanelerin geçici süreyle kapatıldığını belirtti.