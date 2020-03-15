İBB mangal yasağı için denetimlere başladı

15 Mart 2020 Pazar, 16:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kent genelinde ateş, semaver ve mangal yakımına el koydu. Ekipler, çevreyi kirleten, halk sağlığını bozan ve kamusal alanda yakınmalara yol açan mangal ve semaver yakanları uyardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde ateş, mangal ve semaver yakımı denetimlerine başladı. Sabah erkenden harekete geçen İBB Zabıta ekipleri, akşam saatlerinde de park, bahçe ve sahillerde çalışmalarını sürdürdü.

EKİPLER SAHAYA İNDİ, MANGALLAR SÖNDÜRÜLDÜ

İBB Zabıta ekipleri, gün boyunca park, bahçe ve sahillerde 389 yurttaşa müdahalede bulundu. Toplam 262 mangala yanmadan engel olunurken, 127’si ise uyarı ile söndürüldü.

Ekiplerin; ateş, semaver, mangal yakımını en çok engelledikleri ilçeler, Pendik ve Avcılar oldu. Bu ilçelerde sırasıyla 45 ve 60 kişi, mangallarını söndürdü. Fatih, Beşiktaş ve Üsküdar’da ise müdahaleye gereksinim duyulan bir durum ortaya çıkmadı.

Çevreyi kirleten ve havayı zehirleyen söz konusu faaliyetlerin durdurulmasına yönelik denetimler, kamusal alanlarda dinlenen, spor yapan, oyun oynayan yurttaşlara soluk aldırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yurttaşlardan gelen yakınmalar üzerine yaşama geçirilmesi talimatını verdiği uygulama, beğeniyle karşılandı.

Binlerce yurttaş, denetimlere olumlu tepki verdi. Birçok kişi, İBB ekiplerini durdurarak teşekkürlerini ifade etti.

İBB’nin, park, bahçe ve sahillerdeki uygulaması, önümüzdeki günlerde de sürecek. Özellikle de yaz sıcaklarında, havayı dumana boğan ve çevreyi kirleten bu tür eylemler, titizlikle denetlenmeye devam edilecek.