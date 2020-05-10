İBB: Provokatif haberlere itibar etmeyiniz
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da yarın toplu taşımanın yüzde 100 kapasite ile gerçekleşeceğini duyurdu.
Murat Ongun, ''Provokatif haberlere itibar etmeyiniz. İstanbul'da yarın toplu taşımanın yüzde 100 kapasite ile gerçekleşecek'' dedi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
"Provokatif haberlere itibar etmeyiniz. İstanbul’da yarın toplu taşıma 5.700 araç ile %100 kapasite gerçekleşecek. Normalleşme başlamakta ancak toplu taşımadaki olağanüstü yolcu kısıtlaması sürmektedir. Metro 23.00’e kadar, Taksim-Kabataş füniküleri de normal hizmet verecektir."
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