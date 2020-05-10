İBB: Provokatif haberlere itibar etmeyiniz

10 Mayıs 2020 Pazar, 21:50

Murat Ongun, ''Provokatif haberlere itibar etmeyiniz. İstanbul'da yarın toplu taşımanın yüzde 100 kapasite ile gerçekleşecek'' dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"Provokatif haberlere itibar etmeyiniz. İstanbul’da yarın toplu taşıma 5.700 araç ile %100 kapasite gerçekleşecek. Normalleşme başlamakta ancak toplu taşımadaki olağanüstü yolcu kısıtlaması sürmektedir. Metro 23.00’e kadar, Taksim-Kabataş füniküleri de normal hizmet verecektir."