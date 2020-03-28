İBB Sözcüsü Murat Ongun: Başakşehir Şehir Hastanesi yolu AKP’li yönetim tarafından durduruldu

28 Mart 2020 Cumartesi, 11:28

İBB Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, dün Twitter’daki paylaşımında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı’nın imzasını taşıyan bir kararı yayınladı.

Kararda, kurumun 2020 bütçesi gözönüne alındığında, hastaneye karayolu ve metronun İBB tarafından yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

AKP’li Göksu, 2 bin 682 yataklı hastanenin corona virüsüyle mücadele büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İBB Sözcüsü Ongun da Göksu’ya Twitter hesabından yanıt vererek hastaneye metro inşaatının 2017, karayolu inşaatının da 2018’de AKP’li yönetim tarafından durdurulduğunu kaydetti. CHP’li Ekrem İmamoğlu, Haziran 2019’da göreve başlamıştı.

Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Haziran 2020’de açılması planlanan hastaneye yol inşaatını İmamoğlu’nun durdurduğunu öne sürmüştü.

İBB, şehir hastanesine de bağlanacak Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi için 1.5 milyar lira kaynak gerektiğini bildirmişti.







