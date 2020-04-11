İBB'de koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha!
İBB Sözcüsü Murat Ongun, bir personelin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Murat Ongun, ''İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden üçüncü personelimiz olmuştur'' açıklamasında bulundu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Ongun, şu ifadeleri kullandı:
''İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350’dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.''
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