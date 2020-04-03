İBB'de koronavirüs vaka sayısı arttı

03 Nisan 2020 Cuma, 21:16

Murat Ongun, ''70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır'' dedi.

Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımıza şifa diler, İstanbul genelindeki tüm hizmetlerimizin eksiksiz devam ettiğini belirtiriz.''