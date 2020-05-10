İBB’den 11 Mayıs uyarısı!

10 Mayıs 2020 Pazar, 15:27

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takviminin uygulanmasına yarın başlanacak. AVM, berber, kuaför ve güzellik salonları yarın sabahtan itibaren müşteri kabul etmeye devam edecek.

Pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle, İstanbul'da özel araç ve toplu taşıma kullanımında ciddi bir artış bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamaların sürdüğünü anımsatarak İstanbulluları uyardı.

8 Mayıs Cuma günü toplu taşımada 1 milyon 336 bin geçişin gerçekleştiği verisini paylaşan İBB, sıkı tedbirlerin uygulandığı ve sosyal izolasyona vatandaşların riayet ettiği 20 Mart'tan itibaren en fazla toplu taşıma kullanılan gün olduğu tespitinde bulundu.

İBB'DEN BİSİKLET ÖNERİSİ

İBB, salgının toplu taşıma araçlarında hızlı ve kolay yaygınlaştığını anımsattığı açıklamasında, 11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörerek şu başlıklara dikkat çekti:

1- Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.

2- Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

3- Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10.00'dan sonra akşam da 16.00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

4- Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun.

5- Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.

6- Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.

TOPLU TAŞIMADA YENİ KARAR YOK

İBB, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da İstanbul'un Türkiye'deki salgının merkezi olarak gösterildiğinin altını çizerek İBB Bilim Kurulu'nun bu konudaki görüşünü paylaştı. Kurulun 11 Mayıs'ta başlayacak serbestinin henüz erken bir açılma olduğu kanaatini taşıdığını belirten İBB, normalleşme adımları atılırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenlemeye gidilmediğini vurguladı.

KOLTUK SAYISININ YARISI KADAR YOLCU ALINABİLECEK



Açıklamada, halihazırda süren toplu taşıma kısıtlamaları sebebiyle otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabildiğini, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşındığını belirtildi. Bunun da 100 kişilik bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, bin 600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği anlamına geldiği ifade edildi.

Pandemiyle mücadele uygulamaları devam ettiği için Pazartesi günü duraklarda bazı yolcuların bekleme sürelerinin artabileceğini bildiren İBB, herkesi sabırla yeni ve boş araç gelene kadar beklemeye çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasında şu noktalara da vurgu yapıldı:

Belirtmek isteriz ki, İstanbul'da tüm toplu ulaşım seferleri 11 Mayıs Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacaktır. Buna rağmen yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır. Yapılan yeni düzenlemeyle ticari taksilerin üç yolcu almasına karar verilmiştir. Bunun anlamı şudur; iki metrekarelik alanda sürücü dahil dört kişi yolculuk edebilir. Oysa toplu taşıma araçlarında böyle bir serbesti henüz başlamamıştır.

SALGIN TEHLİKESİ SÜRMEKTEDİR EVDE KALARAK SAĞLAĞINIZI KORUYUN

Bu vesileyle pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Kıymetli halkımıza, tekrar belirtmek isteriz ki salgın tehlikesi sürmektedir ve mümkün olduğunca evde kalarak lütfen sağlığınızı koruyunuz.