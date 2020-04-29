İBB'den yandaşların haberine yönelik açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP'ye yakınlığı ile bilinen Sabah Gazetesi'nin "Zabıta ekiplerinin Kadıköy'de kağıt toplayan çocuğu darp etti' iddiasını yalanladı.
Sabah'tan Kenan Kıran'ın yaptığı haberde İBB zabıta memurlarının Kadıköy'de kağıt toplayan bir çocuğu önce darp ettiği, sonra bir araca bindirerek götürdüğü iddia edilmişti.
İBB'den yapılan açıklamadaysa Sabah'ın haberinin karalamaya yönelik olduğu belirterek söz konusu kişilerin belediye zabıtalarıyla herhangi bir alakasının olmadığı ifade edildi.
İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kadıköy’de meydana gelen olayda kağıt toplayıcılarına müdahale eden kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla hiçbir alakası yoktur. İBB zabıta memurlarının, herhangi bir kağıt toplayıcıya karşı, hiçbir müdahalesi olmamıştır. İBB’yi karalamaya yönelik bu haberle ilgili gerçeklerin kamuoyu tarafından bilinmesi için, bu açıklamaya gerek görülmüştür." ifadeleri yer aldı.
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