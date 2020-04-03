İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri
İBB sözcüsü Murat Ongun, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Murat Ongun, ''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır'' dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ongun şu ifadeleri kullandı:
''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur.''
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