İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri

İBB sözcüsü Murat Ongun, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2020 Cuma, 21:21

Murat Ongun, ''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ongun şu ifadeleri kullandı:

''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur.''


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