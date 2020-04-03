İBB'den yeni koronavirüs tedbirleri

03 Nisan 2020 Cuma, 21:21

Murat Ongun, ''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır'' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ongun şu ifadeleri kullandı:

''Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur.''