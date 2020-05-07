İBB'nin "Askıda Fatura" sitesine siber saldırı!

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk çeken yurttaşlar için “Askıda Fatura” uygulamasını başlatmıştı. Şimdiye kadar 41 bin faturanın ödendiği siteye yurt dışı kaynaklı siber saldırı düzenlendiği duyuruldu.

“YURT DIŞI ERİŞİME KAPATILDI”

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediyenin başlattığı uygulamanın internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Ongun, web sayfasını yurt dışı erişimine kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

41 BİN 883 FATURA ÖDENDİ

Ödenen fatura miktarını da açıklayan, Ongun'un açıklaması şu şekilde:

“Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurtdışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık. Son durum şu şekildedir; Toplam Ödenen Fatura : 41.883 Toplam Ödenen Miktar: 5.027.092 TL”