İbrahim Gökçek'in cenazesine saldırmak isteyenler hakkında suç duyurusu

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:41

Ölüm orucunu sonlandırmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesi toprağa verilmek üzere Kayseri’ye götürüldü. Ancak Gökçek’in cenazesinin Kayseri’ye geleceğini öğrenen bir grup sokağa dökülerek, “Biz bu cenazeyi gömseler de çıkartıp yakacağız" tehditlerinde bulundu. Gökçek’in cenazesinin defnedildiği günde yine bir grup mezarlık önüne gelerek tehditler savurmaya devam etti.

Gökçek’in avukatları müvekkillerinin cenazesini yakacaklarını söyleyen bu grupla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Söz konusu grubun sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara dökülerek tehdit ve hakaretlerle müvekkillerinin hatırasına saldırdıklarının aktarıldığı dilekçede, “Müvekkilimizin hatırasına yönelik saldırı sosyal medya hesapları ve bazı basın yayın organlarında paylaşılmıştır. Olayda kişiler suç işleyeceklerini beyan etmektedir. Ülke tarihinde Maraş’ta, Sivas’ta ve Çorum’da alevi vatandaşlara yönelik ülkü ocakları tarafından işlenen katliamlar bu soruşturmanın yürütülmesinin gereği için delil niteliğindedir” denildi.

Olaya ilişkin videoların paylaşıldığı linklerinde verildiği dilekçede tehditler savuran kişiler hakkında, “Kişinin hatırasına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “Kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından soruşturmanın yürütülmesini istedi.