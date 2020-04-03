İbrahimovic’ten emeklilik açıklaması

03 Nisan 2020 Cuma, 08:23

Milan’ın efsanevi golcüsü son noktayı koydu.



Sezon başında Milan’a gelen İsveçli yıldız hem koronavirüs, him geleceği ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Zlatan Ibrahimovic emekli olacağına dair iddialarla ilgili ilk kez konuştu: "Şu anda ne istediğimi ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Hayattan keyif almaya çalışıyorum. Koronavirüsten korkmuyorum. Ailem iyiyse ben de iyiyim demektir.”