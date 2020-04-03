İbrahimovic’ten emeklilik açıklaması
Milan’ın efsanevi golcüsü son noktayı koydu.
Milan’ın efsanevi golcüsü son noktayı koydu.
Sezon başında Milan’a gelen İsveçli yıldız hem koronavirüs, him geleceği ile ilgili olarak açıklama yaptı.
Zlatan Ibrahimovic emekli olacağına dair iddialarla ilgili ilk kez konuştu: "Şu anda ne istediğimi ben de bilmiyorum. Neler olacağını göreceğiz. Hayattan keyif almaya çalışıyorum. Koronavirüsten korkmuyorum. Ailem iyiyse ben de iyiyim demektir.”
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