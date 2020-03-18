İçinde koronavirüs tespit edilen yolcuların da olduğu gemi Küba'ya demirledi

18 Mart 2020 Çarşamba, 22:50

Küba hükümeti tarafından, ülkeye demirleme talebi kabul edilen Braemar adlı İngiliz yolcu gemisinin tüm mürettebatı, sabah erken saatlerde Mariel limanına çıktı.

Gemiden ayrılan yolcular, tıp görevlileri tarafından başkent Havana'nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan Jose Marti Uluslararası Havaalanı'na aktarıldı.

Koronavirüs veya grip benzeri semptomları olan yolcular ise ayrı bir uçakla İngiliz askeri üssüne götürüldü.

HAFTALARDIR DENİZDEYDİ

Şubat ayının sonundan beri Karayip denizinde yelken açan Braemar, Dominik Cumhuriyeti, Barbados ve Bahamalar tarafından reddedilmişti. Küba ise insani bir dayanışma eylemi olarak tüm yolcuların geçişine izin verdiğini bildirmişti.

Küba Sağlık Bakanlığı sözcüsü José Raúl de Armas, Çarşamba günü gazetecilere verdiği demecinde, "Ülkemiz başarılı bir operasyon için gerekli kaynaklara ve araçlara sahiptir" dedi.