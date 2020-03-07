İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan göçmen açıklaması: “Bu daha başlangıç”

07 Mart 2020 Cumartesi, 12:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlediği basın toplantısıyla Yunanistan sınırında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları:

* 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı söyleselerdi ‘şaka yapıyorsunuz’ derdik. Bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

* Miçotakis’in (Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis) ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar.

* İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin, AB’nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi’nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar.

* Özel Harekat polislerimiz göreve başladı. Dün gece karşı taraftan yapılan itmelere ‘tıkama’ yaparak -biz buna güvenlikte tıkama deriz- cevap verdik. İtmelerine müsaade etmedik. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının 1. kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir.

* Bu daha başlangıç, siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil. Siz bundan sonraki olacaklara bakın.

* Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. 200 kilometrenin üzerinde bizim Meriç’i kendine çizgi tutan Yunanistan’la bir sınırımız var. Maalesef bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Bu ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis’in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok.