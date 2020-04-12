İçişleri Bakanlığı'ndan 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan büyükşehirlerde hafta sonu uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır. 31 ilde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı'' denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Corona Virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 10 Nisan'da saat 24.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağının bugün gece saat 24.00'a kadar devam edeceği anımsatıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."
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