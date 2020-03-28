İçişleri Bakanlığı’ndan Grup Yorum açıklaması: Açlık grevini bırakmaları halinde talepleri değerlendireceğiz

28 Mart 2020 Cumartesi, 15:04

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Şair Ahmet Telli ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer’in içinde yer aldığı bir heyet İçişleri Bakanlığı ile açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri, avukatlar ve Mustafa Koçak’ın durumunu görüştü. Heyetin görüşmeye ilişkin yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AÇLIK GREVİNİ BIRAKMALARI HALİNDE TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

“Görüşme esnasında Grup Yorum üyelerinin konser yasaklarının kaldırılmasına dair beklentinin karşılanması ifade edilmiştir. Bunun dışında sağlık durumu oldukça ciddi olan Mustafa Koçak’ın yasal ve meşru talebi olan Adli Tıp kurumuna sevki ve Adli Tıp Kurumunun vereceği rapor doğrultusunda (mevcut hali ile hapishanede kalamayacağı göz önüne alınarak) tahliye edilmesi ve dava dosyasının adil yargılanma ilkeleri doğrultusunda ele alınması isteği belirtilmiştir. Açlık grevinde bulunan avukatların ise en temel talebi olan adil yargılanma hakkının dava dosyalarının bulunduğu Yargıtay tarafından titizlikle ele alınacağına dair beklenti ifade edilmiştir. Görüşme esnasında sayın bakan yardımcısı heyetimizi dikkatlice dinlemiş ve sorunun etraflıca ele alınmasına olanak veren bir toplantı yapılmıştır. Daha sonra yapılan görüşme İçişleri Bakanı ve yardımcıları tarafından değerlendirilmiş ve heyetimize geri dönüş yapılmıştır. Heyetimize açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edilmiştir. Bütün bu süreç heyetimiz tarafından açlık grevinde bulunan Grup Yorum üyelerine ve açlık grevindekilerin avukatlarına aktarılmış ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.”