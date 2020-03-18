İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni genelge: Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kapılar kapanıyor

18 Mart 2020 Çarşamba, 17:39

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

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