İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı yeni genelge: Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kapılar kapanıyor
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli’nden Yunanistan ile Bulgaristan’a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- CHP’li belediyeler koronavirüse karşı harekete geçti!
- AVM çalışanları slogan atarak müşterileri kovdu!
- Özel harekat ile Yunan güvenlik güçleri karşı karşıya!
- MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
- Karantina yurdunda ilk sabah!
- Ağlayarak anlattı: Bizim yaptığımız hataları yapmayın!
- Polis, karantinadaki yolcuyu götürdü
- Video konferans yoluyla kriz masasını topladı
- Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs açıklaması
- Harbiye'de Atatürk'e büyük saygısızlık