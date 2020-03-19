İdlib'de 2 asker şehir oldu

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi..

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 17:18

Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu olayda,"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.


Video Haberler