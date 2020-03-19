İdlib'de 2 asker şehir oldu
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğu bildirildi..
Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu olayda,"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.
Video Haberler
- U2 grubunun solisti Bono’dan koronavirüs şarkısı
- İşte koronavirüse karşı evde yapılması gerekenler!
- Yediği kafa darbesiyle yolun karşısına geçti
- Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
- Koronavirüs tartışmasında sağlık bakanı böyle bayıldı!
- MEB'den videolu 'uzaktan eğitim' tanıtımı
- Elazığlı yurttaşın çok konuşulacak koronavirüs yorumu
- Uçak yolcusu kabin amirine tükürdü
- Yarış atının ayağı kırılınca
- 'Umre işi mahvetti' demişti! İlk açıklama