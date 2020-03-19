“İdman iptal, herkes evine kapansın”

Galatasaray’da koronavirüs önlemleri.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 17:40

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, coronavirüs önlemleri kapsamında bugünkü antrenmanını da iptal etti.

Sarı kırmızılı ekipte oyuncular, idmanın iptal edilmesinin ardından tesislerden ayrılarak evlerine döndüler.

Liglerin erteleme kararı sonrası Fatih Terim’in futbolculara “evden çıkmayın karantina gibiymişcesime önleminizi alın hastalanmayın” dediği öğrenildi.


Video Haberler