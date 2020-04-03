İhaleler ‘salgın’ dinlemiyor

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD), “virüsten karşı temastan kaçının” uyarılarına karşın, 7 Nisan’da genel müdürlüğün Altındağ’daki binasında “Temizlik İşi, Çeşitli Tip Kalorifer Kazanlarının Yakımı ile Temizlik Malzemesi Temini Hizmet Alımı” ihalesi yapacağı ortaya çıktı.

Oysa, Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinden yayımlanan duyuruda, koronavirüs salgını nedeniyle ihalelere katılacak kuruluşlar için “yeni yapılacak ihalelerde (iptal edilen ihaleler dahil) e-ihale kullanılması gerektiği”, “ilk oturuma katılmak için idareye gidilmesinin gerekmediği”, “ihale komisyonlarının fiziksel olarak toplanmasına gerek bulunmadığı” uyarıları yer alıyordu.

THK, 11 UÇAĞINI SATIŞA ÇIKARDI

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, envanterinde bulunan 11 uçağını satışa çıkardı. Söz konusu uçaklar yangın söndürmede kullanılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında kurum envanterindeki 11 “M-18 A/B Dromader uçağı”ve depoda bulunan fmalzemelerin satışının, 13 Nisan’da ihale usulüyle gerçekleştirileceği duyuruldu.