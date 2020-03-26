İhracatçı zor durumda

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Virüs salgını nedeniyle ihracatçı şirketler, üretim yapabilseler bile mallarını yurtdışına ya gönderemiyorlar ya da ulaştırmak konusunda büyük sıkıntı çekiyorlar. Cumhuriyet’e konuya ilişkin bilgi veren ihracatçı şirket sahipleri, eğer lojistik olanakları tümüyle durursa, özellikle Avrupa için ihraç kalemlerinin nakte çevrilemeyeceğini, bunun da büyük bir bunalıma yol açacağını belirterek durumlarını şöyle özetlediler: “Şu anda Irak, İran, Gürcistan sınırları kapalı ve bu ülkeler ile bağlantılı Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan’a karayolu ile gönderim olanağı bulunmamakta. Oysa, bu ülkelere ciddi anlamda karayolu ile sevkıyat yapardık. İtalya, İspanya, Portekiz de kapalı. Hiçbir sevkıyat yapılmıyor karayolu ile. Fransa, devlet desteği açıkladığı için neredeyse tatil gibi ve düşük rölantide yüzde 10-15 kapasite ile çalışıyor. Polonya, İsviçre, İskandinav ülkeleri, İngiltere düşük kapasitede. Macaristan gıda üstüne düşük kapasite ile çalışıyor. Şu anda önemli bir pazarımız olan Almanya ile sevkiyatlar sürüyor gibi.”

İPTALLER YAŞANIYOR

Denizyolundan gönderimlerinin Afrika ülkeleri ile sürdüğünü aktaran ihracatçılar, Ortadoğu ülkeleri ile sıkıntı yaşadıklarını anlattılar ve şu bilgileri verdiler: “Uzakdoğu rotalı gemiler, Süveyş Kanalı’nı geçip Cidde ve bazı diğer limanlara uğrayıp konteynır tahliyelerini yapar, Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat taşımalarını tamamlar; oradan Uzakdoğu limanlarına devam ederlerdi. Şu anda seferlerde iptaller yaşanıyor ve navlunlar arttı. Boş konteynır ve ekipman bulmak da ayrı sorun olarak ortaya çıkmış durumda.” İhracatçılar, havayolu ile aktarım konusunda da belirsizlik yaşadığını şöyle özetlediler: “Havayolu şirketleri uçuşları durduruyor veya belli noktalara doğru uçuşa olanak tanıyor. Hava kargo taşımacılığında, kap adedi, brüt kilo, sandık/koli ölçüleri verilip ilgili havayolu şirketinden onay almadan uçuş yapamıyoruz.”

TAKİP YAPILAMIYOR

Bir ihracatçı şirket sahibi, ivedi olduğu için hammaddenin yarısını üretim bandına sokmak adına çok yüksek olan havayolu kargo maliyetini bile üstlenen bir müşterisinin malının, uçuşlar iptal edildiği için aktarma noktasında kaldığını, bu durumun kendilerinin çok büyük sıkıntıya soktuğunu anlattı. Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde uluslararası nakliye organizatörlüğü belgesine sahip bir ihracat şirketi sahibi de, şimdiye değin TIR filosu firmadan TIR’ları alıp gerekli organizasyonu son varışa değin takip ettiklerini ve müşteriye anlık bilgi verdiklerini aktardı ve virüs salgınından sonra bu işlemleri gerçekleştiremediklerini bildirdi.