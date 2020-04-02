İki isim daha CHP'den ihraç edildi

02 Nisan 2020 Perşembe, 15:37

CHP üyesi Avukat İrem Çiçek, CHP’nin boykot kararı aldığı CNN Türk kanalının yayınına katıldığı ve CHP Tüzüğü’nü ihlal ettiği gerekçesiyle ihraç edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz bugün, CHP üyesi Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in de benzer sebeplerle partiden ihraç edildiğini yazdı.

Twitter hesabından açıklama yapan Saymaz partiden dün ihraç edilen İrem Çiçek'i de açıklamasına ekleyerek şunları söyledi:

CHP, CNNTürk’e çıkan Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve Avukat İrem Çiçek ile AHaber’e katılan eski milletvekili Mehmet Sevigen’i ihraç etti.