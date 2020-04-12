İktidar eliyle kaos

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ani kararla 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yurttaşların sosyal mesafeyi korumadan marketlere, fırınlara akın etmesi bilim insanlarının tepkisine neden oldu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Görüntüler çok vahim. Bu yaşananların bedeli olacak” diye değerlendirken kurul üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da, “30 günlük emeğin kola ve ekmek için heba olması üzücü” diye isyan etti. Meslek örgütleri ve uzmanlar yasağı, “Süreç iyi yönetilmiyor. Zamanlaması iyi yapılmayan adımların vereceği zarar, beklenen yarardan fazla olabilir” diye eleştirdi. Konuyu uzmanlara sorduk...

‘BİR HAFTA SONRA ANLARIZ’

- Prof. Dr. Önder Ergönül (Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları ve Klimik Mikrobiyoloji Derneği yönetim kurulu üyesi): Görüntüler iyi değil. Alınan önlemlere ters bir karar alındı. Bunun gerçek etkilerinin ne olduğunu da bir hafta sonra anlayabileceğiz. Ciddi vaka sayılarının artmasıyla göreceğiz. Böylesi bir karar alınacaksa, apar topar bir gece yarısı alınmaz. Saat 22.00 gibi yasak açıklandı, bu yanlış. Salgın yönetimi ile çelişen, salgın yönetimi ile uyumsuz davranış gösterildi. Bu tür sokağa çıkma yasağı daha önce vatandaşa açıklanır. Bu kararda da bilim kurulunun kararı olduğunu bilmiyorum, sanmıyorum.

İKİ GÜNLÜK KARANTİNA MI?

- Prof. Dr. Kayıhan Pala (Uludağ Üniversitesi): İki günlük karantina kararının bilimsel sebebi nedir anlamak mümkün değil. Çünkü böyle bir karar alınacaksa klasik olarak hastalığın en uzun kuluçka süresi kadar karar alınır. Covid-19’da bilinen en uzun kuluçka süreci 14 gün ve eğer etkili karantina uygulamak istiyorsak yasak da 14 günden aşağı olmamalı. Sokağa çıkma yasağının geç saatlerde ilan edilmesiyle pandemi süreci iyi yönetiliyor mu yönetilmiyor mu tartışması sonlandı, sürecin iyi yönetilemediği anlaşıldı.

14 GÜN SONRA İVME KAZANABİLİR

- Prof. Dr. Sinan Adıyaman (Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyi başkanı): Salgın yönetimi bütünsel bir yaklaşım ve disiplinle yürütülmesi gereken bir durum. Aklın ve bilimin yolundan gitmek zorundayız. İyi bir zamanlama ve güven vermeyen adımlar atarsanız yarardan çok zararı olur. Başından beri sosyla mesafenin korunması gerektiğini söylüyoruz. Sokağa çıkma yasağı ile fiziksel mesafa kararını dün akşam (önceki akşam) itibarıyla ortadan kaldırdılar. 1 aydır söylediklerimiz ve aldığımız mesafe bir anda sıfırlandı. Hasta olmayan insanlar dün hasta olan insanlarla temas etti, ülkenin dört bir yanında... Belki de 14 gün sonra yeni bir ivme kazanacak salgının hız.

‘ALELACELE YASAK’

İstanbul Tabip Odası Twitter’den yaptığı açıklamada “Pandeminin gerektirdiği önlemleri gerektiği zamanda almayı kamuoyu beklentisi yükselince alelacele sokağa çıkma yasağı ilan ederek insanları gece yarısı sokağa dökmek. Bunun adı salgın yönetimi değil, algı yönetimi” değerlendirmesini yaptı.

2 SAATTE YOK OLDU

- Dr. Melahat Cengiz (Enfeksiyon hastalıkları uzmanı): Eğer böyle bir yasak alınacaksa halkın göstereceği refleks düşünülerek hareket edilmeliydi. Daha sıkı önlemler alınmalı, ama iki saat tüm tedbirleri yok etti. Birkaç gün önceden duyurabilirlerdi. Bizim amacımız sokağa çıkmayı en aza indirerek yani zinciri kırmaktı, o zinciri kırmak konusunda çok başırılı olduğumuzu söyleyemem bu görüntülerden sonra...

BİLİM KURULU ÜYELERİ İSYAN ETTİ: LÜTFEN 14 GÜN EVDE İZOLE KALIN

- Prof. Serap Şimşek Yavuz (Bilim Kurulu üyesi), Twitter’den yaptığı açıklamada, “Tüm kurallar bir saat içerisinde çiğnendi daha ne yazayım. 30 günlük emeğin, kola ve ekmek için heba olması üzücü! İnşallah önümüzdeki hafta hastalık pik yapmaz!” ifadelerini kullandı.

- Prof. Dr. Tevfik Özlü (Bilim Kurulu üyesi), “Karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içerisinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum” dedi.

- Prof. Dr. Ateş Kara (Bilim Kurulu üyesi), Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Dün (önceki) akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole kalalım, bir metreye dikkat edelim, ortak alanlarda ev içinde de maske takalım” uyarısını yaptı.