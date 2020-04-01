İl Sağlık Müdürü’nün önlem almadığını söyleyen aile hekimi, 2 ay görevinden uzaklaştırıldı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:25

Balıkesir’de aile hekimi Fevzi Turgut, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Fevzi Yılmazyavuz’un Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ndeki salgının yayılmasına karşı alınan esnek çalışma hükümlerine uymadığını ve genelgeyi aile hekimlerine göndermediğini sosyal medya hesabından paylaştı. İl Sağlık Müdürü Fevzi Yılmazyavuz, aile hekimi Fevzi Turgut hakkında soruşturma açtı ve kullandığı ifadelerin koronavirüs salgınıyla mücadelenin sürdürebilirliğini ve personelin moral, motivasyonunu etkilediğini belirtti. Aile hekimi Turgut, durumdan şikayet ettiği için 2 ay görevinde uzaklaştırıldı.

“YAŞANACAK YIKIMA DİKKAT ÇEKMEYE ÇALIŞMIŞTIR”

Turgut’a verilen cezaya Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tepki gösterdi. AHEF yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınında virüs maruziyetini azaltmak amacıyla yayınlanan ve esnek mesai çalışma planını öngören Cumhurbaşkanlığı genelgesi ve Sayın Bakanımız imzalı yazı doğrultusunda çalışma planlamasını uygulamayan Sağlık Müdürünün yaklaşımını eleştirmiş ve aile hekimlerinin virüs ile enfekte olması durumunda yaşanacak yıkıma dikkat çekmeye çalışmıştır” ifadelerini kullandı.

“HASTALARIM KUSURA BAKMASIN”

Kararı değerlendiren Turgut ise şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın çıkarttığı genelge ve bakanlığımız yazısına istinaden kayıtlı olan hastalarımıza daha iyi hizmet vermek ve bu vermiş olduğumuz hizmeti daha uzun süre sürdürülebilir kılmak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma düzenine geçilmesi emredilmişti. Herkesin kendi OHAL’ini ilan ederek bulaşı önlemek için yapılması gerekenleri istedik ama İl Sağlık Müdürünün kabul etmemedi ve ilgili genelge ve yazıları ilde çalışan aile hekimlerine dahi göndermeyerek, gerekli hassasiyeti göstermedi. Bunun için yapmış olduğum paylaşım dolayısıyla hakkımda soruşturma açıldı ve 2 ay süre ile hukuksuz olarak açığa alındım. Hizmet sözleşmem gereği beni tercih eden hastalarıma hizmet edemediğim için kusura bakmasınlar. Adalet mülkün temelidir. Mutlaka yerine gelecektir ve en önemlisi adalet herkese lazımdır”



