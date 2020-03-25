İlgi alanlarını bilmiyorlar

25 Mart 2020 Çarşamba, 06:00

Birçok insanın ilgi alanı yok. Türkiye’de insanlar maalesef ilgi alanlarını bilmiyor” dedi. Özel Mürüvvet Evyap Okulları’nda 5. sınıf öğrencisi Ada Tomruk, Uluslararası Kimyasal Elementler Sanat ve Tasarım Yarışması’nda görme engelliler için hazırladığı Braille Alfabesi’ni içeren periyodik tablo projesi ile dünya üçüncüsü oldu. Başarısına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Ada Tomruk, bilime olan merakı nedeniyle ailesinin büyük destek verdiğini belirterek “3 yıl önce Bilimin Çakıl Taşları’na başlamıştım. Orada her hafta sonu robotik sistem üzerine eğitim alıyorum. Geçen yıl NASA’da eğitim aldım” dedi. Görme engelliler için periyodik bir tablo hazırladığını anlatan Tomruk, “Uluslararası Kimyasal Elementler Sanat ve Tasarım Yarışması’nın amacı periyodik bir tablo tasarlamaktı. Bu yarışmada görme engelliler ile ilgili bir çalışma yapmak istedim. Tabloda görme engellilerin kullandığı Braille Alfabesi’ne yer verdim. Tabloda 118 element var. 118 elementin sembollerini görme engelli bireylerin dokunarak öğrenmesi için hazırladım. Braille Alfabesi’ni hiçbirimiz bilmiyoruz. Öğrenmek için görme engelliler okuluna bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi. Türkiye’deki insanların ilgi alanlarını bilmediğini kaydadan Ada Tomruk, “Herkesin bir ilgi alanı olmasını isterim. Birçok insanın ilgi alanı yok. Türkiye’de insanlar ilgi alanlarını bilmiyor. İnsanlar önce her dal ile ilgilenmeli sonra kendine yakın olan dalı seçip ilerlemeli” ifadelerini kullandı.