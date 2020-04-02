Ilıcak Köyü karantina altında, sınırları açık
CHP Van Başkale İlçe Başkanı Aykut Parlak, Ilıcak Köyü’nün koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındığını söyleyerek “Ben de Ilıcak Köyü’nde ailemle beraberim ve karantina altındayım. Bizi burada unuttular.
İstanbul’dan 100 kişi geldi hiçbiriyle ilgilenilmedi, virüs yayıldı. Burada 65 yaş üstü nüfus çok fazla. Kronik hastalar var. Yaşlı ölümleri artabilir.
ÖLÜME TERK EDİLDİK
Sadece 1 gün sağlık çalışanları İstanbul’dan gelenlerin ateşlerini ölçtüler bir daha uğramadılar” dedi. Köyün girişinde askeri aracın bekletildiğini kaydeden Aykut Parlak, “Tüm gençler işten çıkarılmış ve hepsi şu an köydeler. Köye gelen yardımlar ulaştırılmıyor. Ölüme terk edildik. Tedbir adına hiçbir şey yok. Yiyecek desteği bile yok. Burada kıtlık yaşansa ne yapacağız? En azından yetkililerden bir açıklama istiyoruz. Ilıcak’taki vaka durumu nedir? Ölüm var mı söylensin ve tedbir alınsın” diye konuştu.
GİRİŞ ÇIKILAR HALA SÜRÜYOR
Ilıcak Köyü’nün İran sınırına yakın olduğunu anımsatan Parlak, “Giriş çıkışlar hala sürüyor. O taraftan da risk altındayız” ifadelerini kullandı. Aykut Parlak bölge halkının geçiminin hayvancılık olmasına karşın, insanların hayvanlarını otlatamadığını ve hayvanların telef olmaya başladığını söyledi.
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