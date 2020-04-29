İlk çeyrekte ABD ekonomisi çakıldı
Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, 2020'nin ilk çeyreğinde ABD ekonomisinin yıllık bazda yüzde 4,8 küçüldüğünü gösteriyor.
Dünyanın en büyük ekonomisi 2014'ten bu yana ilk kez daralma yaşadı ve bunun 2008 krizinden bu yana görülen en büyük daralma olduğu ifade ediliyor.
Ancak salgın nedeniyle kısıtlamalar Mart ayında başladığı için bu verilerin krizin gerçek boyutunu yansıtmaktan uzak olduğu belirtiliyor.
Mart'tan bu yana ülkede 26 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 30 daralma göstereceği tahmin ediliyor.
KÜRESEL DARALMA
Ekonomik daralma küresel bir eğilim olrak ortaya çıkıyor.
İlk çeyreğin büyük kısmında kısıtlamaları uygulayan Çin'de ekonomi yüzde 6,8 daraldı. Bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1992'den bu yana en büyük daralma oldu.
Bugün açıklanan veriler, Almanya ekonomisinin de bu yıl yüzde 6,3 daralabileceğini gösteriyor.
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