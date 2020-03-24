İlk günden skandal

24 Mart 2020 Salı, 06:00

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler, dün internet ve televizyon aracılığıyla uzaktan eğitime başladı. İnternet üzerinden derslere erişimde ciddi sorunlar yaşandı, ders aralarında dinletilen ilahiler ve yine ders arasında izletilen bir “belgesel”de Adnan Menderes’in idam sahnesinin animasyonla gösterilmesi velilerin tepkilerine neden oldu. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ders içeriklerinin sorunlu olduğuna dikkat çekerek, “örtük müfredat unsurlarıyla, ders aralarında veya içeriklerinde ilahilerin dinletilmesi, idam görüntülerinin izletilmesi öğrencilerimizde telafisi olmayacak sorunlara neden olacaktır” dedi. Aydoğan’ın, uzaktan eğitimin ilk günüyle ilgili değerlendirmesi şöyle: “Uzaktan eğitim programının ilk gününde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemine sağlıklı erişim sağlanamamıştır. Yalnızca EBA TV üzerinden dersler takip edilebilmiştir. Ders içeriklerinin zorluk derecesi, öğrencilerin takibine uygun olmayan şekilde ders çekimlerinin yapılmış olması, ders içerikleri sorunludur. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim ile ilgili yeni bir çalışma yapmalı ve tüm kesimleri bu çalışmaya dahil etmelidir. Uzaktan eğitimin yalnızca TV üzerinden takip edilmesi aynı evde birden fazla eğitim sürecinde olan çocuklar açısından da bir probleme dönüşmüş durumdadır. Derslerin çakışması öğrencilerin ders takibini aksatmıştır. Halkın kaynakları halk için kullanılmalıdır. MEB, ihtiyacı olan tüm öğrencilere ücretsiz bilgisayar, tablet dağıtmalı internet erişimi sınırsız ve ücretsiz olmalıdır.’’

SEÇMELİ DİN DERSLERİ

Seçmeli din derslerinin, uzaktan eğitim programında fiilen zorunlu derslere dönüştürülmüş durumda olduğuna dikkat çeken Aydoğan, “Çok sayıda seçmeli ders varken yalnızca seçmeli din derslerinin uzaktan eğitim programına yerleştirilmesi ise kamusal ve bilimsel eğitimin terk edilişinin kanıtı olan bir gerçeklik olarak bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

10 SORUDA UZAKTAN EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Şelçuk, uzaktan eğitim sürecini soru-yanıtlarla şöyle anlattı:

1. Okullar ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve bilim kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine bilim kurulunun verilerine ihtiyacımız var.

2. EBA nedir, TRT EBA TV nedir?

EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek Eba’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı.

3. EBA’yı ne zaman, TRT EBA TV’yi ne zaman kullanacağız?

Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için, EBA’yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz.

4. Uzaktan eğitim okulda eğitimin aynısı mı olacak?

Okul, çocuğun sadece eğitim aldığı, ders dinlediği, öğrendiği yer değildir. Çocuk okulda eğlenir, sosyalleşir, arkadaşlarıyla birlikte öğrenir, sistematik bir öğrenmenin içinde zamanını geçirir. Dolayısıyla bizim uzaktan eğitim ile çocuklarımıza bunların hepsini kusursuz bir şekilde verebilmemizin elbetteki imkânı olmayacak. Bizim için uzaktan eğitim, çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar diye gerekli.

5. Uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak mı?

Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını meb.gov.tr üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz.

6. Telafi eğitimleri olacak mı?

Zorunlu tatil bittiğinde, okullarımızın eğitim ve öğretime yeniden açılmasıyla birlikte hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Bu konuda destekleme ve yetiştirme kurslarımız aktif rol oynayacak. Öğrencilerimizin yıl sonunda ulaşmasını beklediğimiz hedeflerin gerçekleşmesi için gerekirse hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak.

7. İnterneti olmayanlar uzaktan eğitim sürecinde ne yapacaklar?

Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV’nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA’yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkânı sağladık.

8. Uzaktan eğitimde sınav ve notlama nasıl yapılacak?

Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç, çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kâğıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler.

9. Özel gereksinimli öğrencilerin uzaktan eğitim süreci nasıl olacak?

Uzaktan eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimle kat ettikleri mesafeyi kaybetmemeleri bizim için çok önemli. Onlar da diğer öğrencilerimiz gibi EBA üzerinden sisteme girerek kendileri için hazırlanmış dersleri izleyip, etkinlikleri yapabilecekler.

10. Anne babalar, uzaktan eğitimde çocuklara nasıl destek olabilir?

Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz velilerimiz olacak. Onlardan birkaç küçük ricam var. Lütfen, çocuklarımız; dersleri başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Evde küçük kardeş varsa ders dinleyecek olan çocuğunuzun evin başka bir odasında olmasına özen gösterin. Çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlarlarsa çok daha rahat bir öğrenme ortamı sağlamış oluruz.

EĞİTİM İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ORHAN YILDIRIM: 'EBA’DA DERS BAŞLADI AMA NE DERS!'

“Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı sürece tarikatlar gözünden bakmaya devam ediyor. Dersler içerisine yerli yersiz ilahiler mi dersiniz, ders anlatımı yapan öğretmenlerin yoğunluklu olarak görüntüsel olarak dini imaj olanlardan seçilmesi mi dersiniz, ders içeriklerinde çocukların psikolojisinin nasıl etkileneceğinin düşünülmediği gibi tarihi olayları ‘tek yanlı ve siyasi çıkar benzeşmesi’ adına çocuklarımıza aktarmak mı dersiniz? Salgın sürecinin siyasi olarak kullanılmasına ve bu sürecin çocuklarımıza yanlı ve yanlış bilgilendirmeler yapılarak tertemiz zihinlerin ülkemizdeki siyasi çekişme alanının kirli oyunlarına alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Eğitim İş Sendikası olarak MEB’den EBA’nın ders içeriklerinin oluşturulacak bağımsız bir komisyon tarafından bilimsel, tarafsız, psikolojiye ve çocuklarımızın yaşlarına göre uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi önerisinde bulunuyoruz.’’