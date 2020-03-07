İlk kadın muhtar Gül Esin’in ismi parkta yaşayacak

07 Mart 2020 Cumartesi, 23:22

Aydın’in Çine ilçesi Karpuzlu mahallesinde 1933 yılında yapılan muhtarlık seçimlerini kazanan Türkiye’nin ilk kadın muhtarı Gül Esin’in adını taşıyan park Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 9 Eylül Caddesi’nde açıldı. Parkın açılışına CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi ve İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, Başkan Gümrükçü’nün annesi Nilgün Gümrükçü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Sevcan Yalman, CHP Kadın ve Gençlik Kolları Yönetimi, muhtarlar, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılanlara defte ağacı fidanı hediye edildi.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: KADINLARI DESTEKLİYORUZ

Başkan Utku Gümrükçü, kadının siyasette her zaman var olması gerektiğini belirterek, “Bu kalabalıktan anladığım Harmandalı hizmete açmış. 2020 yılında, ‘Çiğli’ye her ay bir park kazandıracağız’ dedik ve bu üçüncü parkımız. Muhtarımızın isteğiyle bu ismi parkımıza koyduk. Burası Çiğli için çok önemli bir yer. 30 yıldır bu bölge İzmir’in çöpünü çekiyor ve artık bu bölgenin makus talihi değişecek." dedi.

Başkan Gümrükçü konuşmasını şöyle sürdürdü:



Türkiye’de seçilen ilk kadın muhtar Gül Esin. Kadınlar siyasette olursa, muhtar olursa; çevre temizliği olur, kahvelerde kumar oynanmaz, kız kaçırmalar olmaz. Bu sene 8 mahalle muhtarımız kadın. Belediyemizde de müdür sayımız kadın olarak 8’e çıktı. Belediyecilik anlamında yol, kaldırım, imar, temizlik herkes yapıyor ama bizi bunlardan ayıran; dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık bizim için birinci sırada; çocuklar, engelliler… Biz engellilerin haritasını çıkarıyoruz; engeli ne? Nerede oturuyor? İhtiyacı ne? Bunun yanında kadınlar bizim için çok önemli. Biz kadınların sosyal hayatta olmasını sağlamalı ve ekonomik olarak özgürleşmesini sağlamalıyız. Bu bizi diğer belediyelerden ayırıyor. Biz kadını destekler, evden çıkarır ve ekonomik olarak özgürleştirirsek Çiğli Belediyesi olarak başarılı olmuşsuz demektir. Biz Çiğli’de de ikinci kadın kooperatifini kurduk. O da Harmandalı Bölgesi’nde örgütleniyor. Belediye olarak da alımların bir kısmını buradan yapacağız. Kadın olmazsa olmaz, kadını desteklerseniz belediyecilik olur. Annem de bugün özellikle buraya katılmak istedi. Her erkeği bir kadının yetiştirdiğini unutmadan yol almalıyız” diye konuştu.

