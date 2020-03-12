ILO krizi kapıda

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Haziranda yapılacak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 109. Konferansı’nda Türkiye’deki çalışanları kimin temsil edeceği yine sorun oldu. Memur-Sen bu yıl kendilerinin ILO’ya katılması gerektiğini savunuyor. Başta Türk-İş ve DİSK olmak üzere bazı konfederasyonlar ise buna karşı çıkıyor.

Çalışma yaşamındaki sorunların ele alındığı ILO konferanslarında Türkiye’deki çalışanları yıllarca Türk-İş temsil etti. Ancak hükümet önceki yıl en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu gerekçesiyle memur konfederasyonu Memur-Sen’in ILO’ya gitmesini kabul etti. Hükümet o tarihten sonra da konferansa en fazla üyeye sahip memur konfederasyonu ile işçi konfederasyonunun dönüşümlü olarak katılacağını bildirdi. İşçi konfederasyonları karşı çıktı. Hükümet tek taraflı kararında ısrar etti. Sonrasında bu durum ILO tarafından da bakanlığın tek taraflı belirleme yaptığı, diğer konfederasyonların taleplerinin alınmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

İŞÇİ GİTMELİ

Geçen yıl ILO’da Türkiye’deki çalışanları Türk-İş temsil etti. Ancak bu yıl 25 Mayıs-5 Haziran 2020’da yapılacak 109. ILO Konferansı’na Türkiye adına işçileri temsilen kimin gideceği tartışma konusu oldu. Toplantıya DİSK’i temsilen katılan Genel Başkan Yardımcısı, Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK olarak uzlaşıdan yana olduklarını kaydederek, “Biz ILO’da temsiliyetten önce orada ifade edilecek çalışma yaşamındaki konular, çözümler konusunda konfederasyonların bir araya gelip ortaklaşması, ILO’da gündem yapılması gereken konularla ilgili uzlaşı yakalanmasını önerdik” dedi.

Çalışkan, ILO’ya memur değil işçi konfederasyonunun katılmasından yana olduklarını da vurguladı.