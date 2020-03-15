İmamlara istismar suçlaması

15 Mart 2020 Pazar, 02:00

İddiaya göre, Zonguldak il merkezinde evden kaçan 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu Ereğli ilçesi Devrek yol ayrımı mevkiinde “otostop” yöntemiyle İstanbul’a gitmek istedi. A. A., A. S. C. ve A. T. isimli imamlar, çocukları araçlarına aldıktan sonra cinsel istismarda bulundu. Ailelerin kayıp ihbarı üzerine polis, kız çocuklarını bularak ailelerine teslim etti. İfadeleri alınan imamlar, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. İmamların serbest bırakılması ise tepki çekti.